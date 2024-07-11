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        Engelli çocuğun evinin yolu rahat tekerlekli araç kullanabilmesi için asfaltlandı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 12 yaşındaki yürüme engelli Duhan Berat Güneyli'nin yaşadığı evin stabilize olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfalt yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:13
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        Engelli çocuğun evinin yolu rahat tekerlekli araç kullanabilmesi için asfaltlandı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 12 yaşındaki yürüme engelli Duhan Berat Güneyli'nin yaşadığı evin stabilize olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfalt yapıldı.

        İstanbul'da doğan Güneyli'nin ailesi, 3 yıl önce Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Çorbacı köyüne taşındı.

        Evlerine ulaşan yolun stabilize olmasından dolayı akülü aracını rahat kullanamayan Güneyli'nin ailesi, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'den yolun asfaltlanması talebinde bulundu.

        Ailenin talebi üzerine Kastamonu İl Özel İdaresi, Güneyli'nin ana yoldan evinin önüne kadar olan yaklaşık 100 metrelik bölümü asfaltladı.

        Yolun asfaltlanmasıyla akülü aracını rahatlıkla kullanan Güneyli, köyünde mutlu günler geçiriyor.

        Duhan Berat Güneyli, AA muhabirine, yürüme engelinin doğuştan geldiğini söyledi.

        Babası istediği için köye taşındıklarını belirten Güneyli, "4 sene önce dedemler taşındı. Onlardan bir sene sonra da biz taşındık. Burası İstanbul'dan daha iyi. İstanbul hem kalabalık hem sıcak." dedi.

        Evlerinin önündeki yolun önceden mıcırlı olduğunu anlatan Güneyli, "Arabam gitmiyordu, yol çamur oluyordu. İl Özel İdaresinden geldiler, asfalt yaptılar. Artık çamurlu olmuyor, zorluk çekmiyorum." diye konuştu.

        Sultan Güneyli ise Berat'ın öz annesi olmadığını dile getirerek, "Ama Berat'ı her şeyiyle seviyorum. 6 ayda Berat ile bayağı yol katettik." ifadesini kullandı.

        Berat'ın önceden yolda çok zorlandığına işaret eden Güneyli, "Şimdi daha rahat girip çıkıyor. Arabası arıza yapıyordu, üzerine çamur sıçrıyordu. Onun için daha temiz ve kolay oldu." dedi.

        Duhan Berat Güneyli'nin dedesi Durmuş Güneyli de Kaymakam Çamkerten'in ziyaretlerine geldiğini belirterek, "Yolun uygun olmadığını söyledik. Özel idareden burayı kontrole gelip yolun asfalt olması gerektiğini söylediler. Süreç hızlı ilerledi. Bir hafta gibi sürede asfaltımız döküldü. Yapanlara, yaptıranlara, sebep olanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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