Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, E.K'nin üstünde ve aracında yapılan aramada 768 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.