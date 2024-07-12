Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Tosya'da kabri başında anıldı

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da 1979 yılında şehit olan İsmail Şalcı için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

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