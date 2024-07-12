Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'e üye olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi M.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

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