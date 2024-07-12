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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:39
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'e üye olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi M.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreste yakalanan M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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