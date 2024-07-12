Ağlı heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti

Kastamonu heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyarette bulundu.

Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin ile AK Parti Ağlı İlçe Başkanı Öncay Ersoy, Bakan Bak'ı Ankara'da ziyaret etti.

Ziyarette, ilçeye yapılması planlanan spor yatırımları ile ilgili Bakan Bak'a bilgi verilerek, destek istendi.