Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ağlı heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti

        Kastamonu heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağlı heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyarette bulundu.

        Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin ile AK Parti Ağlı İlçe Başkanı Öncay Ersoy, Bakan Bak'ı Ankara'da ziyaret etti.

        Ziyarette, ilçeye yapılması planlanan spor yatırımları ile ilgili Bakan Bak'a bilgi verilerek, destek istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 900 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Kastamonu'da 900 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı
        Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Tosya'da kabri başında anıldı
        Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Tosya'da kabri başında anıldı
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin annesi yargılanıyor
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin annesi yargılanıyor
        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı
        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı