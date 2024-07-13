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        Kastamonu'da gençler harçlıklarını "beyaz altından" çıkartıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsak hasadında çalışan gençler, harçlıklarını çıkartıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:03
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        Kastamonu'da gençler harçlıklarını "beyaz altından" çıkartıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsak hasadında çalışan gençler, harçlıklarını çıkartıyor.

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor.

        Sarımsak tarlalarında çalışan lise ve üniversite öğrencileri, gelir elde etme fırsatı buluyor.

        Sarımsak üreticisi Engin Uysal, AA muhabirine, temmuzun ilk haftası itibarıyla bölgenin incisi, beyaz altınının hasadına başlandığını söyledi.

        Taşköprü sarımsağının çok özel olduğuna işaret eden Uysal, raf ömrü neredeyse 1 yıl olduğu için diğer bölgelerin sarımsakları arasında ön plana çıktığını belirtti.

        Bu yıl dekarda 1 ton sarımsak üretimi beklediklerini dile getiren Uysal, "Diğer ürünlere göre çok zor bir tarımsal faaliyettir. Neredeyse 10 ay boyunca sarımsakla ilgilenmek gerekiyor. Şimdi hasat zamanı. Hasadı yapılan sarımsak toprağın üzerinde 10 gün demlenecek. Aromasını burada tamamlayacak. Uzun raf ömrü için toprağında kuruması lazım. Sonra temizleyip boyutuna göre ayırıyoruz." dedi.

        Gençlerin hasatta önemli rol oynadığına dikkati çeken Uysal, "Dededen toruna devam eden sarımsak yetiştiriciliği var. Öğrencilerimiz hem harçlıklarını çıkarıyor hem de sarımsak yetiştiriciliği kültürünü deneyimliyorlar. Gençlerimiz sarımsak yetiştiriciliğine ilgili. Biz de bundan çok memnunuz." diye konuştu.

        İşçi çavuşu Ali Titrek, gençlerin tarlada hevesle çalıştığını vurgulayarak, "Harçlıklarını çıkarmak için yaz boyu bizimle tarlaya geliyorlar. Hevesliler, çiftçiliği öğreniyorlar hem de ailelerine destek oluyorlar." ifadesini kullandı.

        Lise öğrencisi Sedef Bozdemir ise çalışmayı sevdiğinin altını çizerek, "Yazın boş vakitlerde tarlaya geliyorum. Para çok önemli değil, çalışıp yaz tatilimi değerlendiriyorum. Harçlığımı sarımsak tarlasından çıkarıyorum. Hem zamanım boşa gitmesin, evde oturmayım hem de kendi paramı kazanayım diye geliyorum. Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ve derslerime daha çok çalışıyorum." diye konuştu.

        Lise öğrencisi Fatih Üstün de harçlığını çıkarmak için çalıştığını dile getirerek, "Hem para kazanıyoruz hem de arkadaşlarımla geldiğim için muhabbet oluyor. Sıcakta çalışmak elbette zor. Kazandığım parayı okul ihtiyaçlarım için harcayacağım. Kalanını da gelecek için yatırım yapacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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