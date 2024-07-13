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        Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:49
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        Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kentte bir iş yerinde kaporta ustası İbrahim Aslan'ın silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ü.B, F.B, Y.B. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.B, F.B. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'taki iş yerinde 11 Temmuz'da kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B, F.B, Y.B. ve S.B. arasında kaporta tamiri ve araç boyama yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın ardından Aslan tabancayla vurularak öldürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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