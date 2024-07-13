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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:19
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        B.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sahil yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Şaban K'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Şaban K, sağlık ekibince kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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