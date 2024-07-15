Kastamonu'da "15 Temmuz Darbe ve Demokrasi Konferansı" düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Demir, "15 Temmuz'da ilk defa halk direndi, darbeye geçit vermedi, tankların önüne çıktı." dedi.

Demir, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Darbe ve Demokrasi" konferansındaki konuşmasında, Cumhuriyet tarihi boyunca 9 kez darbe ve darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunlar arasında en ağır, toplumun bağrında en büyük yara açan darbelerden birinin 15 Temmuz olduğunu belirten Demir, "Öncelikle 15 Temmuzlara sebebiyet veren koşulları ortadan kaldırmamız gerekir. 'Bu darbe miydi, tiyatro muydu ya da başka bir şey miydi?' gibi şüpheli, şaibe uyandıracak ifadelerden kaçınmak gerekir. Vatan evlatlarının öldürülmesi ne olabilir? Onlarca devlet kurumuna saldırı gerçekleşmesi ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nde de darbeler olduğunu dile getiren Demir, "En son 1913 Bab-ı Ali baskınında gördük. Burada darbelerle ve darbecilik zihniyetiyle mücadele etmemiz lazım. Doğrudan darbenin faili olmazsak, darbeye destek vermezsek hiçbir darbenin başarılı olma şansı yoktur. Osmanlı Devleti'nde darbelerle 12 padişah devrildi, 2'si katledildi, Genç Osman ve 3. Selim." diye konuştu.

Demir, Atatürk'ün ileri görüşlü bir lider olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlü ve son derece vizyoner bir liderdi. Bize Cumhuriyeti miras bıraktı, muasır medeniyet düzeyini hedef gösterdi. Mustafa Kemal Paşa, askerlik ile siyasetin sınırlarını çizdi ve kesinlikle ordunun ya da askerin siyasi işlere dahil olmasına müsaade etmedi." diye konuştu.