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        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt, Tosya, Küre, Hanönü ve Doğanyurt ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:40
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        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt, Tosya, Küre, Hanönü ve Doğanyurt ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

        Bozkurt ilçesindeki etkinlikler 700. Yıl Şehitler ve Gaziler anıtında gerçekleştirildi.

        Yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        - Tosya

        Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi. Daha sonra Abdürrezzak Cami'nde mevlit okundu.

        - Hanönü

        Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

        Merkez Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde vatan uğruna şehit olanların ruhuna hitaben mevlit düzenlendi.

        - Küre

        Küre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri yapılıyor.

        Merkez Akşemsettin Camisi'nde mevlid programı düzenlendi.

        Protokol üyeleri daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti.

        - Doğanyurt

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Yakup Yıldıran Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

        Protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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