Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Protokol üyeleri daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti.

Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi. Daha sonra Abdürrezzak Cami'nde mevlit okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt, Tosya, Küre, Hanönü ve Doğanyurt ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

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