Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şenpazar Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, eşi Fatma Betül Cevizci, Belediye Başkanı Selahattin Yanık ile Tüfekçi köyü Sipahi Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin kabrini ziyaret etti.

Yapılan duanın ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirildi.

15 Temmuz belgeseli gösterimi, Tosya İlçe Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu’nun ilahi sunumu, Şehit Mustafa Kaymakçı belgeseli sunumu, Otuz Kuş şiiri sinevizyon gösterimi ve 15 Temmuz Destanı şiirinin okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil günün anlam e önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar ve Daday ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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