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        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar ve Daday ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:15
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar ve Daday ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil günün anlam e önemini anlatan konuşmayı yaptı.

        Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı okundu.

        15 Temmuz belgeseli gösterimi, Tosya İlçe Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu’nun ilahi sunumu, Şehit Mustafa Kaymakçı belgeseli sunumu, Otuz Kuş şiiri sinevizyon gösterimi ve 15 Temmuz Destanı şiirinin okunmasının ardından anma programı sona erdi.

        - İhsangazi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

        Fener alayının ardında ilçe meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yapılan duanın ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirildi.

        - Daday

        15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında ilçede çeşitli etkinlik düzenlendi.

        Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, eşi Fatma Betül Cevizci, Belediye Başkanı Selahattin Yanık ile Tüfekçi köyü Sipahi Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin kabrini ziyaret etti.

        - Şenpazar

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şenpazar Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua edildi.

        Protokol konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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