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        Tosya'da arazi yangını söndürüldü

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:08
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        Tosya'da arazi yangını söndürüldü
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        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        İlçenin Çevlik köyünde İhsan Kocamış'a ait arazide henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

        Bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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