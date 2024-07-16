Tosya'da arazi yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

İlçenin Çevlik köyünde İhsan Kocamış'a ait arazide henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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