Kastamonu'da son 6 ayda yakalanan 367 kişi tutuklandı

Kastamonu'da son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 367 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yılın ilk altı ayında 3 bin 491 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda 10 bin 856 şahsın sorgulandığı aktarılan açıklamada, "Aranma kaydı olan 3 bin 491 şahıs yakalanırken bu şahıslardan bin 367'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan çalışmalarda 180 ruhsatsız tabanca, 79 ruhsatsız tüfek ile çeşitli çaplarda bin 452 adet fişek ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.