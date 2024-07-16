Tosya'da hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamiri yapan ustalara hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi verildi.

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde ilçedeki oto tamir ustalarına hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi verildiğini söyledi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Adem Yiğit tarafından verilen ve 3 gün süren eğitime 13 ustanın katıldığını belirten Gecioğlu, şunları kaydetti: