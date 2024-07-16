Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan U.K. ve İ.O'nun üst ve araç aramasında, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        TÜRKAV, Ilgaz Dağı'nda "Bayrak etkinliği" düzenledi
        TÜRKAV, Ilgaz Dağı'nda "Bayrak etkinliği" düzenledi
        Tosya'da hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi düzenlendi
        Tosya'da hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi düzenlendi
        Kastamonu'da son 6 ayda yakalanan 367 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da son 6 ayda yakalanan 367 kişi tutuklandı
        Tosya'da arazi yangını söndürüldü
        Tosya'da arazi yangını söndürüldü
        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik...
        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik...
        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlen...
        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlen...