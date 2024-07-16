Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan U.K. ve İ.O'nun üst ve araç aramasında, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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