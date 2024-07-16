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        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi

        İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:05
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        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi
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        İhsangazi’de doğalgaz temel atma programı düzenlendi.

        Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara 2026 sonu itibari ile Kastamonu ilçelerinde doğalgaz olmayan ilçe kalmayacağını bildirdi.

        Taşımalı sistem doğalgaz ile İhsangazi’ye hizmet vereceklerini belirten Kara “Bu yıl sonu itibari ile İhsangazi ilçesinde on kilometre hat yapılmış olacak. Bu hatla beraber ilçedeki konut ve işyerlerinin yüzde yetmişi doğalgaz kullanabilir duruma gelecek. Bu da binden fazla konut ve işyeri anlamına geliyor. Şu anda elli dört abonemiz gözüküyor. Yıl sonuna kadar kalan potansiyeli de doğalgaz kullanmaya davet edip konfordan yararlanmalarını diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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