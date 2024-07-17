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        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor

        Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:19
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        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor
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        Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

        Başantrenör Iraklı Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

        Judo Milli Takımı'nda 48 kiloda Tuğçe Beder, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Kayra Özdemir, 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 için kota almayı başardı.

        Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki hazırlıkların 6 Temmuz'da başladığını belirterek, "Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor, sporcularımızım moralleri yerinde. Yardımcı sporcularımızla birlikte Kastamonu'daki kampımızda 42 sporcu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Zengi, Kastamonu kampının 22 Temmuz'da sona ereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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