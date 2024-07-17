Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor

Judo Milli Takımı'nda 48 kiloda Tuğçe Beder, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Kayra Özdemir, 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 için kota almayı başardı.

Başantrenör Iraklı Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

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