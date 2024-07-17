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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:17
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Kabacı köyü Murtazaoğlu Mahallesi'nde Şükrü Turan'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yine Turan'a ait bitişikteki diğer eve sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Ağlı, Seydiler, Devrekani, Küre ve Azdavay ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait ekipler sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında Şükrü Turan'a ait 2 ahşap ev zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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