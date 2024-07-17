Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Ağlı, Seydiler, Devrekani, Küre ve Azdavay ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait ekipler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yine Turan'a ait bitişikteki diğer eve sıçradı.

İlçeye bağlı Kabacı köyü Murtazaoğlu Mahallesi'nde Şükrü Turan'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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