Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Ö.G'nin üst aramasında, sentetik ecza hapı, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 55 kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor
        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor
        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi
        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        TÜRKAV, Ilgaz Dağı'nda "Bayrak etkinliği" düzenledi
        TÜRKAV, Ilgaz Dağı'nda "Bayrak etkinliği" düzenledi
        Tosya'da hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi düzenlendi
        Tosya'da hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi düzenlendi