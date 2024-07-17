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        Hanönü'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Hanönü Belediyesi tarafından Muharrem ayı kapsamında vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:57
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        Hanönü'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Hanönü Belediyesi tarafından Muharrem ayı kapsamında vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından halk pazarında vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Belediye Başkanı Yamalı konuşmasında, "Tüm halkımızın mübarek muharrem ayını kutlarım. Geçmişten gelen kültür adet ve göreneklerimizi devam ettirerek bu gün de aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu güzel günde vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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