Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tayini çıkan Cide Kaymakamı Karataş ilçeye veda etti

        Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçeye veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayini çıkan Cide Kaymakamı Karataş ilçeye veda etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçeye veda etti.

        İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile hükümet konağı önünde düzenlenen programla Kaymakam Karataş Ağrı'ya uğurladı.

        Karataş, konuşmasında, Cide'de çok güzel günler geçirdiğini ifade ederek, "Acı tatlı 2 sene burada geçti. Hepiniz sağ olun, beni her zaman bağrınıza bastınız. Hepinize konuk olduk. 2 sene boyunca elimizden geleni yapmaya çalıştık, çok güzel çalıştık." dedi.

        Herkesle tokalaşan Karataş, ilçeye veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Hanönü'de vatandaşlara aşure ikram edildi
        Hanönü'de vatandaşlara aşure ikram edildi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor
        Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki hazırlıklarını sürdürüyor
        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi
        İhsangazi'de doğalgaz temel atma töreni düzenlendi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı