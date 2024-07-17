Tayini çıkan Cide Kaymakamı Karataş ilçeye veda etti

Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçeye veda etti.

İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile hükümet konağı önünde düzenlenen programla Kaymakam Karataş Ağrı'ya uğurladı.

Karataş, konuşmasında, Cide'de çok güzel günler geçirdiğini ifade ederek, "Acı tatlı 2 sene burada geçti. Hepiniz sağ olun, beni her zaman bağrınıza bastınız. Hepinize konuk olduk. 2 sene boyunca elimizden geleni yapmaya çalıştık, çok güzel çalıştık." dedi.