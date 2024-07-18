Kestiği ağaç üzerine devrilen orman köylüsü yaralandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman kesiminde çalışırken üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman kesiminde çalışırken üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı.
İlçeye bağlı Uzmanlar köyünün ormanlık alanında çalışan Bayram B'nin üzerine kestiği ağaç devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayram B'yi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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