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        Kestiği ağaç üzerine devrilen orman köylüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman kesiminde çalışırken üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15
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        Kestiği ağaç üzerine devrilen orman köylüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman kesiminde çalışırken üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı.

        İlçeye bağlı Uzmanlar köyünün ormanlık alanında çalışan Bayram B'nin üzerine kestiği ağaç devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayram B'yi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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