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        Türkiye Judo Milli Takımı Paris Olimpiyatları'nda 8'de 8 yapmak istiyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanan Olimpik Judo Milli Takımı'nın hedefi 8'de 8 yapmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:04
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        Türkiye Judo Milli Takımı Paris Olimpiyatları'nda 8'de 8 yapmak istiyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanan Olimpik Judo Milli Takımı'nın hedefi 8'de 8 yapmak.

        Başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

        Judo Milli Takımı'nda, Paris 2024 Olimpiyatları için 48 kiloda Tuğçe Beder, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Kayra Özdemir, 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu kota almayı başardı.

        Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi, AA muhabirine, olimpiyat öncesi son kamplarını 6-22 Temmuz tarihlerinde Kastamonu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        - "Tarihinde ilk defa bu kadar yüksek katılım gösteriyoruz"

        Çalışmaların oldukça iyi gittiğini anlatan Zengi, "3 kadın, 5 erkek olmak üzere 8 sporcu ile olimpiyata katılacağız. Tarihinde ilk defa bu kadar yüksek katılım gösteriyoruz. İlk defa takım müsabakalarına katılacağız. Çalışmalarımız gayet iyi ve yoğun. Çok yoğun bir maç temposundan çıkmıştık. Olimpiyat öncesi son hazırlıklarımızı olabildiğince güçlü bir şekilde tamamlıyoruz." dedi.

        Zengi, hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi:

        "Biz sporcularımıza çok güveniyoruz çünkü bu takım gittiği hiçbir müsabakadan madalyasız dönmedi. Gittiğimiz her yerde yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılıyoruz bizim her birinden madalya umudumuz var. 8'de 8 yapmak istiyoruz. İlk kez takım müsabakalarına katılacağız. Orada takım ruhunu ortaya koyup elimizden gelen bütün gayreti gösterip en iyi sonuçla dönmeyi planlıyoruz."

        Antrenör Onur Akgün ise yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

        "Olimpiyata giden sporcularımızın dışında 30 partner sporcu ile çalışıyoruz. 3 aydan beri yurt içi ve dışında yaptığımız yoğun bir kamp programından sonra Kastamonu'da son kampımızı gerçekleştiriyoruz. 8 sporcu ile olimpiyatlara katılıyoruz ama arkasında büyük bir sporcu grubu var. Diğer sporcularımız da onların en iyi şekilde hazırlanması için burada antrenmanlara katılıyor. 8 kişiyle katıldığımız olimpiyat oyunlarında inşallah 8'de 8 yapıp, madalyaları ülkemize hediye ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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