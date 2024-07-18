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        Kastamonu'da vatandaşın, evinin yakınına gelen tilkiyi beslemesi kamerada

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir vatandaşın tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:06
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        Kastamonu'da vatandaşın, evinin yakınına gelen tilkiyi beslemesi kamerada
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir vatandaşın tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Topuk köyünde, Adil Bostancı, köye inen tilkiyi beslemeye başladı.

        Bostancı, "Kamil" diye seslendiği tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydetti.

        Evlerinin yakınına sık sık tilkilerin geldiğini gördüğünü anlatan Bostancı, "Bölgeye tilkilerin geldiğini görünce beslemeye başladım. Tilki, korkmadan, verdiğim yemekleri yiyordu. Ben de o yemek yerken onla sohbet ediyordum. O anda aklıma Kamil demek geldi ve Kamil diyerek sohbet ettim." dedi.

        Bölgede yaban hayatının oldukça renkli olduğunu ifade eden Bostancı, "Yaban hayvanlarını korumamız ve bakmamız gerekiyor. Ben de elimden geleni yaptım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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