Kastamonu'da su deposuna düşen eşek köylüler tarafından kurtarıldı

Kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardıklarını anlatan Tuncay, "Eşeği sağlıklı bir şekilde sahibine teslim ettik." diye konuştu.

Olayı duyduktan sonra bölgeye gittiklerini belirten Tuncay, "Köy sakinleri ve kepçe ile eski su deposunun bulunduğu yere gittik. Dibinde az miktar su vardı. Depoya inerek eşeği bir iple bağladık." dedi.

İlçeye bağlı Üyük köyünde kullanılmayan bir su deposuna eşek düştüğünü haber alan köy sakinleri kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

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