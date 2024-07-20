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        Kastamonu Valisi Dallı Küre ilçesini ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Küre ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:51
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        Kastamonu Valisi Dallı Küre ilçesini ziyaret etti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Küre ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Ziyaretler kapsamında Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve kurum amirleri ile bir araya gelen Dallı, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından ilçeyi gezen Vali Dallı, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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