Kastamonu Valisi Dallı Küre ilçesini ziyaret etti

Ardından ilçeyi gezen Vali Dallı, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Ziyaretler kapsamında Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve kurum amirleri ile bir araya gelen Dallı, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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