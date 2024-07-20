Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı ormanlık alanda bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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