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        Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:54
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        Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı ormanlık alanda bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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