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        80 yaşındaki kadın sığırdan alınan kalp kapakçığı ile sağlığına kavuştu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Burak Tamtekin ve Gülsen Güler Ersoy, ameliyatla 80 yaşındaki Şaziye Karagöz'e sığırdan alınan kalp kapakçığı taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:09
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        80 yaşındaki kadın sığırdan alınan kalp kapakçığı ile sağlığına kavuştu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Burak Tamtekin ve Gülsen Güler Ersoy, ameliyatla 80 yaşındaki Şaziye Karagöz'e sığırdan alınan kalp kapakçığı taktı.

        Yürüme, uykusuzluk, ağrı ve nefes problemi şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şaziye Karagöz, aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında da doktor öğretim üyeliği görevini yürüten Burak Tamtekin ve Gülsen Güler Ersoy'un gerçekleştirdiği bypass ve kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

        Tamtekin, AA muhabirine, Kastamonu'da yaklaşık 3 yılda 200'e yakın açık kalp ameliyatı yaptıklarını söyledi.

        Kalp kapakçığı sorunu yaşayan bazı hastalara da kapakçık ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Tamtekin, "Şaziye teyzemize sığırdan elde edilen kalp kapakçığı ameliyatı yaptık. Kastamonu'da gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla şu ana kadar 10 hastamıza sığır kalp kapakçığı taktık. Canlı, biyolojik kapak bunlar. Teyzemiz de bu hastalarımızdan üçüncüsüydü. Şu anda 10 hastamız da sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmekte." dedi.

        Şaziye Karagöz'ün aort damarının kireçlenip daraldığını ifade eden Tamtekin, "İki damarına bypass yaptığımız teyzemize sığırdan elde edilen canlı kapağı taktık. Teyzemiz ertesi gün servise alındı ve çok çabuk taburcu edildi. Bugün de evinde kendisini ziyaret ettik. Gayet de iyi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

        Tamtekin, bu ameliyatların zaman açısından büyük avantajları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Dikişsiz sığırdan elde edilen bu kapakların en büyük özelliği ameliyat süresini çok kısaltması. Teyzemiz 80 yaşında hem kapak değişimi hem de bypass ameliyatını yaptık. Normal şartlarda eski kapakların çıkarılması ve takılması 1 saate yakın süre alırken eski kapağın çıkarılıp bunun takılması yaklaşık 5 dakikamızı aldı. Teyzemiz gibi ileri yaş hastalarda ameliyatın kısa sürmesi hastamızın erken taburcu olması ve yürümesi açısından önemli. O yüzden uygun hastalarda bu kapağı kullanıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu kapağı karşılaması sebebiyle kapağı hastalarımıza kolaylıkla takabiliyoruz."

        Kapağın vücuda kolay uyum sağladığını anlatan Tamtekin, "Sığır ve domuz kapağı gibi bazı canlıların organları insan yapısıyla benzer. Çoğu organlarda bu ortak benzerliği insanlara kullanabiliyoruz. Bu kapağın en önemli özelliği dikişsiz olması. Kapak dikişlerinin olmaması çok büyük avantaj, ameliyat süresini kısaltıyor ve oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırıyor. Bu kapağın takıldığı hastanın çok ciddi kan sulandırıcıları kullanmasına gerek kalmıyor." diye konuştu.

        Şaziye Karagöz, tansiyon rahatsızlığı için hastaneye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gittiğimizde kalp hastalığı çıktı, ameliyata aldılar. Ameliyattan önce hiç yürüyemiyordum, kalbim sıkışıyor, sırtım çok ağrıyor ve nefesim sıkışıyordu. Uyuyamıyordum. Şimdi Allah'a şükürler olsun iyiyim, yürüyorum, yemem içmem iyi, ağrım sızım yok. Ameliyattan sonra kalp kapakçığımda hiçbir şey fark etmedim. Ameliyattan sonra toparlandım, kilo aldım. 80 yaşındayım ameliyattan sonra gençleştim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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