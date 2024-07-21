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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:43
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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü ilçesi yakınlarında Emrah E'nin kullandığı 55 AKJ 112 plakalı hafif ticari araç, 37 LC 957 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Kazada sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Rüya Elif E, Canan E, Sevim Ş. ve Cengiz T. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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