Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü ilçesi yakınlarında Emrah E'nin kullandığı 55 AKJ 112 plakalı hafif ticari araç, 37 LC 957 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Rüya Elif E, Canan E, Sevim Ş. ve Cengiz T. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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