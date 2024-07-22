Taşköprü'de "Beyaz altın"ı 24 saat nöbet tutarak koruyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler hasat yaptıkları sarımsakları tarlada nöbet tutarak koruyor.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor. Sarımsak hasadı yapan çiftçiler, hava şartlarına göre değişmekle birlikte, "Beyaz altın" dedikleri ürünlerini kuruması için ortalama 10 gün tarlada bırakıyor.

Bu süre zarfında çiftçiler de sarımsaklarının çalınma riskine karşı ve yaban hayvanlarından korumak için tarladan ayrılmıyor. Traktörün römorkunun üzerini çadırla kapatan üreticiler, 10 gün boyunca burada yaşıyor.

Dededen, babadan gördükleri usullerle tamamen doğal olarak bu işi yaptığını anlatan Uysal, "Hasadımızı bu sene de yaptık ve tarlamızın üzerine serdik. Sarımsaklarımız şu anda kuruma evresinde. Kurumadaki amaç sarımsağın raf ömrünün yerine gelmesi. Yaklaşık 10 günlük kurutmadan sonra sarımsaklarımızı köye götürüp, temizleme ve boylarına göre ayrıştırma işlemini yapacağız." dedi.

"Sarımsaklarımızı 24 saat korumaya çalışıyoruz. Hırsızlığa, çalınmalara, olabilecek hava koşullarına karşı sarımsağımızı korumaya çalışıyoruz. Sarımsak, bizim için çok kıymetli. Bilindiği üzere 'beyaz altın' olarak adlandırılır, biz de bunu bu şekilde söylüyoruz. Bunun için gerekli tüm tedbir ve önlemleri alıyoruz. Neredeyse 24 saat başındayız. Bu sürede yatağımız, yorganımız, yememiz, içmemizi hepsini tarlada yapıyoruz. Beyaz altınımızı adeta bir mücevher gibi sarraf edasıyla koruyoruz."

Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu vurgulayan Uysal, "Taşköprü sarımsağı bilindiği üzere dünya üzerinde en kaliteli sarımsak. Tıbbi açıdan da en kaliteli olan sarımsak türüdür. Bu nedenle kıymeti çok yüksektir. Maddi değerinden çok manevi olarak da bizim için değeri vardır." diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Sivri de 30 yıldır sarımsak ürettiğini kaydetti.

Güzel bir sezon olmasını ümit ettiğini belirten Sivri, "İnşallah güzel bir sezon olacak. Sarımsaklarımız hasat sonrası kurumaya bırakıldı. Şu an nöbetteyiz. Geceleri de nöbet tutmamız gerekiyor. Genelde bölge bölge çeşitli duyumlar alıyoruz, biz de sarımsağımızın başına herhangi bir sıkıntı gelmemesi için ailecek nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarımsağın kendilerine ata yadigarı olduğunu dile getiren Sivri, "Sarımsak bize atalarımızdan devrolmuş, bize özgü bir ürünümüzdür. Beyaz altınımızı haliyle gece gündüz korumaya devam ediyoruz." dedi.