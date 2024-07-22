Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.
Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
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