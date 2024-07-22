Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

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