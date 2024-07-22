Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine, olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

        Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüklerini belirterek, "Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kısmen kontrol altına alındı. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor bu yüzden soğutma çalışmalarının güzel yapılması gerekiyor." dedi.

        Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar ise "Yangına ilk gelenlerdenim. Yangın yukarda çıkmıştı, kozalak atması sonucu bu tarafa sıçradı. Büyük oranda kontrol altına alındı." diye konuştu.

        Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar da, "Yangın ilk, dağın diğer tarafında çıktı. Muhtemelen kozalak patlamasından ötürü bu kısma da sıçradı. Ben de ilk gelenlerdenim. Ekipler müdahale etti. Kontrol altına aldılar." diye konuştu.

        Köylülerden Mustafa Haliloğlu ise şunları kaydetti:

        "2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahalline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Taşköprü'de "Beyaz altın"ı 24 saat nöbet tutarak koruyorlar
        Taşköprü'de "Beyaz altın"ı 24 saat nöbet tutarak koruyorlar
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        İstanbul'da yaşayan Kastamonulu gençler memleketlerine gezi düzenledi
        İstanbul'da yaşayan Kastamonulu gençler memleketlerine gezi düzenledi
        Kastamonu'da siyez buğdayının hasadı başladı
        Kastamonu'da siyez buğdayının hasadı başladı