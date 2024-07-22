Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        E.E'nin sosyal medyasında başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2- Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME 2- Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da orman yangını
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Taşköprü'de "Beyaz altın"ı 24 saat nöbet tutarak koruyorlar
        Taşköprü'de "Beyaz altın"ı 24 saat nöbet tutarak koruyorlar
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı