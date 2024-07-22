Kastamonu'da bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E.E'nin sosyal medyasında başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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