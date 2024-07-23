Olimpiyat yolunda Judo Milli Takımı'nın sağlığı onlara emanet

ÖZGÜR ALANTOR - Olimpiyatlara hazırlanan Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, uzman fizyoterapist Sercan Yıllı ve masör Mustafa Ayar'a emanet.

Başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi idaresinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Türkiye Judo Milli Takımı, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

Sakatlanan ve zihinsel anlamda sorun yaşayan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için canla başla çalışan uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, uzman fizyoterapist Sercan Yıllı ve masör Mustafa Ayar, antrenmandan maç anına kadar sporcuların yanından ayrılmıyor.

- Bayraktaroğlu: "Hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz" Uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, AA muhabirine, olimpiyat öncesi son kamplarının Kastamonu'da olduğunu söyledi. İlk kez olimpiyat sürecine dahil olduğunu belirten Bayraktaroğlu, "Nerdeyse 2,5 yıldır takımla çalışıyorum. Dört yıldır da bu işi yapmaktayım. Şu an takımımız hem psikolojik hem de fiziksel olarak en hazır dönemini yaşıyor. Sakatlığımız yok. Antrenörlerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber bir hedefe odaklandık. Hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz." dedi.

Sporcuları psikolojik olarak desteklemeye çalıştığını belirten Bayraktaroğlu, "Spor psikolojisi ülkemizde yeni bir alan. Kariyerini sonlandırmış sporcu ve antrenörlerle konuştuğumda, 'Keşke benim zamanımda da böyle psikolojik destek olsaydı, belki sporu bırakmazdım.' diyorlar. Özellikle yaralanmalardan sonra kariyerine devam etmeyen sporcular var. Spor psikolojisi bu yüzden çok önemli." diye konuştu. Judonun zor bir spor olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, "Temas gerektiren bir spor olduğu için yaralanma seviyeleri çok yüksek. Maçta da kritik anlarda çok önemli kararlar vermeleri gerekebiliyor. Dikkatlerini en üst seviyede tutmaları gerekiyor. Bu tür kararlar vermek zihinsel dayanıklılık gerektirir. Olimpiyata giden 8 sporcumuz da zihinsel dayanıklılığa sahip. O yüzden kendimizi çok hazır hissediyorum. Herkesin bireysel ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Yıllı: "Judo temas sporu olduğu için birçok yaralanma ile karşılaşabiliyoruz" Uzman fizyoterapist Sercan Yıllı, 2019 yılından beri Olimpik Judo Milli Takımı ile çalıştığını söyledi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda takımla birlikte görev aldığını dile getiren Yıllı, "Dünya ve Avrupa şampiyonaları, Akdeniz ve İslam Oyunları gibi birçok uluslararası müsabakada görev aldım. Bu müsabakalarda sporculara fizyoterapist olarak bir çok katkımız oluyor. Özellikle spor fizyoterapisti judoda çok önemli. Judo temas sporu olduğu için birçok yaralanma ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda hem spor yaralanmalarının önlenmesi hem de tedaviyi organize etme anlamında spor fizyoterapisti bu takım için olmazsa olmaz." açıklamasını yaptı.

Hedefleri olduğunu anlatan Yıllı, "Şimdi Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Takımımızın durumu çok iyi. Herhangi bir sakatlığımız yok. İnşallah 2021'de son anda kaçan madalyaları Paris 2024 Olimpiyatları'nda ekip olarak telafi etmek istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Sporcular madalya aldığında çok mutlu olduğunu belirten Yıllı, "Çok fazla emeğimizin olduğu sporcuların orada madalya alması, başarı elde etmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımız dalgalanıyor, altın madalya alındığında İstiklal Marşı'mız okunuyor. Tarif edilemez bir duygu. Sporcularımız başarı elde etiğinde biz de onlar kadar mutlu olup, gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.