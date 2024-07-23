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        Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü

        Kastamonu'da dün kontrol altına alınan orman yangınının soğutma çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:28
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        Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü
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        Kastamonu'da dün kontrol altına alınan orman yangınının soğutma çalışmaları sona erdi.

        Merkeze bağlı Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bugün sona erdi.

        Yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmiş, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatılmıştı.

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