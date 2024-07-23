Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü

Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmiş, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatılmıştı.

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