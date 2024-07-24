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        Hanönü ilçesine düğün salonu yapılacak

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediyenin girişimleri ile düğün salonu yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:33
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        Hanönü ilçesine düğün salonu yapılacak
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediyenin girişimleri ile düğün salonu yapılacak.

        Hanönü Belediyesi tarafından ilçede bulunan düğün salonunun yetersiz olması nedeniyle yeni bir düğün salonu yapılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan proje doğrultusunda Millet Bahçesi yanında bulunan alana düğün salonu yapılması için ilk kazma vuruldu.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, salonun yapımı için destek veren maden firmasına teşekkür etti.

        Salonun bin 200 kişilik olacağını belirten Yamalı, "İlçemizdeki düğün salonunun küçük olması ve otopark sorununun olması nedeniyle yeni salon için çalışmalarımıza başladık. İlçemizdeki ihtiyaçların hepsini biliyoruz. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde en kısa sürede hepsine sırasıyla çalışmalarımız devam edeceğiz." dedi.

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