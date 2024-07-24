İnebolu'da kara yolunda çökme meydana geldi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında yol çöktü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında yol çöktü.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından İnebolu Çayı içinde sürdürülen ıslah çalışmaları sırasında dere yatağının yanından geçen Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde çökme oluştu.
Çökme nedeniyle İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak veriliyor.
Ekipler, çöken yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
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