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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:29
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezindeki çalışmalar sonucu "kasten öldürme" ve "kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından 29 yıl, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün, "nitelikli yağma ve dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 6 ay ile "basit yaralama" suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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