Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, belediyeyi arayan bir vatandaş, Gelinbükü Mahallesi'nde hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala bir karacanın düştüğü bilgisini verdi.

Kanalın etrafının tellerle çevrili olması nedeniyle karacanın çıkamadığını tespit eden belediye ekipleri harekete geçti. İçerisinde az miktarda su bulunan kanalda yakalanan karaca çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.