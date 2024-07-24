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        Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:45
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        Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, belediyeyi arayan bir vatandaş, Gelinbükü Mahallesi'nde hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala bir karacanın düştüğü bilgisini verdi.

        Kanalın etrafının tellerle çevrili olması nedeniyle karacanın çıkamadığını tespit eden belediye ekipleri harekete geçti. İçerisinde az miktarda su bulunan kanalda yakalanan karaca çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, karacanın arka bacaklarının yaralı olduğunu belirterek, "İhbarı duyar duymaz ekibimize elinizdeki iş her ne ise bırakın ve belirtilen bölgeye intikal edin dedim. Kendim de işimi bırakıp bölgeye intikal ederek, kurtarma çalışmasına dahil oldum. Korkan ve yaralanmış olan karacayı milli parklara teslim ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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