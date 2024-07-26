Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

        Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

        İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 303 jandarma uzman erbaş ile 74 sahil güvenlik uzman erbaş için 36. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Meftun Dallı tarafından verildi.

        Aktaş, konuşmasında, kutsal bir görevi icra edeceklerini söyledi.

        Şehit kanlarıyla sulanan vatan savunmasının emanetinin artık yeni mezunların omuzlarında olacağını vurgulayan Aktaş, "Emaneti yere düşürmeyin. Sizler milletimizin en içten dualarındasınız. Bir an dahi devletimize ve milletimize sadakatten hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız." dedi.

        Terör örgütlerine karşı mücadelenin önemine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

        "Kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütüyle, bundan 8 yıl önce milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet örgütü FETÖ ile ülkemizde suç yapılanmaları ile zehir tacirleriyle huzurumuza ve güvenliğimize kast eden bütün suç, suçlu ve suç odaklarıyla mücadelemizi, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Sizlerin verdiği mücadele ve sergilediği kahramanlıklar ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve bölgesi başta olmak üzere insanlığın huzuru sağlığı ve refahı için mücadelesini ve kararlılığını her daim sürdürecektir.

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise şehitlerin emaneti bu vatanın kanun ordusuna katılan yeni komandoların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

        Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Çetin, "Terör örgütleri, yandaşları ve onun iş birlikçileri şunu iyi bilsinler: İnançlı, inatçı ve kararlı tutumumuzla eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da asla aman vermeyeceğiz." diye konuştu.

        Komandolara başarılar dileyen Çetin, "Bu gördüğünüz kahraman komandolar, vatan için, devlet için millet için şanlı ay yıldızlı bayrağımız için canlarını seve seve feda etmeye hazırken, aldıkları eğitimle onlar bizlere güven vermektedir. Canımız, kanımız şanlı al bayrağımıza, vatanımıza, milletimize feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik

        Benzer Haberler

        "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi ile hem anneler hem de çocukları mutl...
        "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi ile hem anneler hem de çocukları mutl...
        Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak
        Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak
        Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        İnebolu'da kara yolunda çökme meydana geldi
        İnebolu'da kara yolunda çökme meydana geldi
        Hanönü ilçesine düğün salonu yapılacak
        Hanönü ilçesine düğün salonu yapılacak