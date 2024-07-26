Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 303 jandarma uzman erbaş ile 74 sahil güvenlik uzman erbaş için 36. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Meftun Dallı tarafından verildi.

"Kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütüyle, bundan 8 yıl önce milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet örgütü FETÖ ile ülkemizde suç yapılanmaları ile zehir tacirleriyle huzurumuza ve güvenliğimize kast eden bütün suç, suçlu ve suç odaklarıyla mücadelemizi, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Sizlerin verdiği mücadele ve sergilediği kahramanlıklar ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve bölgesi başta olmak üzere insanlığın huzuru sağlığı ve refahı için mücadelesini ve kararlılığını her daim sürdürecektir.

Şehit kanlarıyla sulanan vatan savunmasının emanetinin artık yeni mezunların omuzlarında olacağını vurgulayan Aktaş, "Emaneti yere düşürmeyin. Sizler milletimizin en içten dualarındasınız. Bir an dahi devletimize ve milletimize sadakatten hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise şehitlerin emaneti bu vatanın kanun ordusuna katılan yeni komandoların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Çetin, "Terör örgütleri, yandaşları ve onun iş birlikçileri şunu iyi bilsinler: İnançlı, inatçı ve kararlı tutumumuzla eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da asla aman vermeyeceğiz." diye konuştu.

Komandolara başarılar dileyen Çetin, "Bu gördüğünüz kahraman komandolar, vatan için, devlet için millet için şanlı ay yıldızlı bayrağımız için canlarını seve seve feda etmeye hazırken, aldıkları eğitimle onlar bizlere güven vermektedir. Canımız, kanımız şanlı al bayrağımıza, vatanımıza, milletimize feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.