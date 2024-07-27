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        Kastamonu semaları farklı figürlere sahip uçurtmalara hazırlanıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu, gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla dolacağı festivale hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:08
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        Kastamonu semaları farklı figürlere sahip uçurtmalara hazırlanıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu, gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla dolacağı festivale hazırlanıyor.

        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla 23-30 Ağustos'ta kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Martı Uçurtma Kulübü tarafından rengarenk uçurtmaların uçurulacağı uluslararası festival düzenlenecek.

        Martı Uçurtma Kulübü Kurucusu ve Başkanı Halit Cebeci, festivalin en uygun şekilde yapılacağı yeri belirlemek için uçurtmalarla çalışmalarına başladı. Daday ilçesinde bulunan Kelebek Çayırı'nda bazı uçurtmaları uçuran Cebeci, birkaç yerde daha test yaptıktan sonra festival alanını belirleyecek.

        Cebeci, AA muhabirine, bu yıl kutlamalarda farklı bir etkinlik düzenlemek için kolları sıvadıklarını söyledi.

        Gökyüzünü birbirinden farklı ve renkli uçurtmalarla doldurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Cebeci, "Bugün burada olmamızın sebebi bu festivali nerede daha iyi organize edebiliriz düşüncesi. Burası muhteşem bir çayır, rüzgar çok güzel, yeşil alan, etrafta sosyal tesisler de var. Burası gibi 1-2 yerde daha deneme yapacağız." dedi.

        Uçurtma kültürünün yaşatılmasını istediklerini dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

        "Uçurtmalar kültürümüzün bir parçası. Ben Kastamonu'da doğdum büyüdüm. Bütün çocukluğum boyunca Kastamonu tepelerinde uçurtmalar uçururduk. Bu kültürü yaşatmak için kurulmuş bir dernek Martı Uçurtma Kulübü. Ticari bir organizasyon değil. Kulübün bütün üyeleri, ülkemizin değişik illerinde uçurtma kültürünü yaşatmak, geliştirmek için atölye çalışmaları, bu tür organizasyonlar yapıyor."

        Çocukluğundan beri uçurtmalarla iç içe olduğunu anlatan Cebeci, "Son 20 yıldır uluslararası birçok uçurtma festivaline katılma fırsatım oldu. Dünyanın neredeyse bütün uçurtmacılarını tanıyorum. Onlar da bizim kulübümüzü tanıyor. Onların da katılacağını ümit ettiğimiz bir festival organize etmek istiyoruz. Bu konuda yerel organizasyonlardan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cebeci, uçurtmanın ayrı bir kültür olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Uçurtma çok güzel bir şey. İhtiyacınız olan tek şey rüzgar ve böyle güzel yeşil alanlar. Çocuklarımızın aslında bu kültürü terk etmemesini sağlamamız lazım. Biliyorsunuz artık cep telefonları, bilgisayarlar, ekranlar karşısında geçiyor onların zamanının büyük bölümü. Tasarımları var, yaz kış uçurabilirsiniz. Yeşil güzel alanlara taşır sizi uçurtma. Çok güzel bir hobi aslında, genci yaşlısı herkes bunu yapabilir."

        Dünyadaki her şey gibi uçurtmaların da geliştiğine işaret eden Cebeci, "Burada gördüğünüz uçurtmalar, içine rüzgarın doldurduğu havayla şişiyor, bu hali alıyor ve üç boyutlu oluyor. Bu uçurtmaları daha çok görsel olarak festivalleri zenginleştirmek için kullanıyoruz. Uçurtma bir spor, bir hobi ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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