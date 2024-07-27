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        HAYDİ ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

        Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:55
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        HAYDİ ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı
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        Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından merkeze bağlı Aşağıbatak köyünde yaralı bir leylek bulundu.

        Bulunduğu yerden alınan leyleğe HAYDİ ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

        Ekipler, yaralı leyleği tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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