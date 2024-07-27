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        "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı

        Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:10
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        "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı
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        Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.

        37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen etkinlik öncesi İnebolu Zafer Yolu Caddesi’nde tören düzenlendi.

        Törende, temsili cephaneler motosikletçilere teslim edildi.

        37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, İnebolu'dan Anıtkabir'e İstiklal Sürüşü etkinliğinin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100'e yakın motosiklet sürücüsünün katıldığını belirten Peker, "6. İstiklal Sürüşü için Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'dayız. Tarihi bir kez daha yaşıyoruz. Zorluklar var. İki gündür yağmur yağıyor. Bu seneki İstiklal Sürüşünü yağmurda gerçekleştireceğiz. Ve çok önemli iki kadim devletin, Rusya'nın diplomatı aramızda. Tarihte olduğu gibi bu anı canlandıralım yaşatalım istedik. Aynı Rusya İmparatorluğunun yaptığı gibi cephaneleri bize teslim edecek biz de Ankara’ya kadar cephanelerimizi götüreceğiz." dedi.

        Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü Andrey Ryzhenkov, Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın gönderdiği yardımların Anadolu'ya giriş kapısı olan İnebolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Etkinliğin çok önemli olduğunu belirten Ryzhenkov, "Böyle güzel hatıralarımızı korumak çok önemli. Rus-Türk ortak hatıramızı koruyan tüm arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İnebolu'dan başlayan İstiklal Sürüşü, yarın akşam Ankara'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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