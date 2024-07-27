"İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen etkinlik öncesi İnebolu Zafer Yolu Caddesi’nde tören düzenlendi.

Törende, temsili cephaneler motosikletçilere teslim edildi.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, İnebolu'dan Anıtkabir'e İstiklal Sürüşü etkinliğinin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100'e yakın motosiklet sürücüsünün katıldığını belirten Peker, "6. İstiklal Sürüşü için Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'dayız. Tarihi bir kez daha yaşıyoruz. Zorluklar var. İki gündür yağmur yağıyor. Bu seneki İstiklal Sürüşünü yağmurda gerçekleştireceğiz. Ve çok önemli iki kadim devletin, Rusya'nın diplomatı aramızda. Tarihte olduğu gibi bu anı canlandıralım yaşatalım istedik. Aynı Rusya İmparatorluğunun yaptığı gibi cephaneleri bize teslim edecek biz de Ankara’ya kadar cephanelerimizi götüreceğiz." dedi.