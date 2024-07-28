"İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" ikinci gününde devam ediyor

Etkinliğe yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün katıldığını anlatan Peker, "340 kilometrelik İstiklal Sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü. Hava şartları çok zorluydu. Yağışta sürüş yaptık. Sürücülere bu zorlu şartlarda etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü"nün ikinci gününde motosikletçiler Kastamonu'dan Ankara'ya hareket etti.

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