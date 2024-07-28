Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ayşe Yılmaz (24) ve Oğuz Kaan Yılmaz (1) yaralandı.

Seyfi Yılmaz (30) yönetimindeki 67 ZZ 172 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon ise otomobile çarptı.

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