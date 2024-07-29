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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:55
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Bademci köyünde Cevat Yıldırım'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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