Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bademci köyünde Cevat Yıldırım'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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