Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının bir anda büyüdüğünü ifade eden Balcıoğlu, traktörüyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Enver Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun köyde yangın çıktığını söylediğini bunun üzerine köye geldiğini belirtti.

Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın, kontrol altına alındı.

Geniş bir alanda etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

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