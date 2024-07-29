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        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kastamonu'da otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:19
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        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kastamonu'da otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

        Geniş bir alanda etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

        Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın, kontrol altına alındı.

        Vatandaşlardan Enver Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun köyde yangın çıktığını söylediğini bunun üzerine köye geldiğini belirtti.

        Yangının bir anda büyüdüğünü ifade eden Balcıoğlu, traktörüyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

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