Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçan cezaevi firarisi yakalandı

        Kastamonu'da hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçan cezaevi firarisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi esnasında bir hükümlü infaz koruma memurlarının elinden kaçtı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kaçan firari yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çocuk her yerde çocuk
        Çocuk her yerde çocuk
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
        Kastamonu'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
        Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı, 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı, 3 kişi yaralandı
        Şilili gezgin, hikayesinden etkilendiği "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sür...
        Şilili gezgin, hikayesinden etkilendiği "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sür...
        "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" ikinci gününde devam ediyor
        "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" ikinci gününde devam ediyor