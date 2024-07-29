Kastamonu'da tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçan cezaevi firarisi yakalandı
Kastamonu'da hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan cezaevi firarisi yakalandı.
Kastamonu'da hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan cezaevi firarisi yakalandı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi esnasında bir hükümlü infaz koruma memurlarının elinden kaçtı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kaçan firari yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.