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        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı

        Kastamonu'da dün otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını soğutma çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:34
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        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı
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        Kastamonu'da dün otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını soğutma çalışması tamamlandı.

        Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangınyangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

        Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangında soğutma çalışması da tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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