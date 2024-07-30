Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı

Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangında soğutma çalışması da tamamlandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangınyangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

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