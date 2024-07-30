Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı
Kastamonu'da dün otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını soğutma çalışması tamamlandı.
Kastamonu'da dün otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını soğutma çalışması tamamlandı.
Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangınyangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.
Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangında soğutma çalışması da tamamlandı.
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