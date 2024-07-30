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        Tır devrilen Kastamonu-Sinop kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:46
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        Tır devrilen Kastamonu-Sinop kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        İlçe merkezi girişende S.K. idaresindeki 37 ABK 815 plakalı tır devrildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı.

        Sinop-Kastamonu güzergahında ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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